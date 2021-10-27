Рубцовск: Несовершеннолетнюю рубцовчанку будут судить за продажу наркотиков по Интернету | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: zasekin.ru

В Рубцовске девочка-подросток вступила в группу по торговле наркотическими веществами в сети Интернет. В этом году она размещала по городу тайники с наркотиками для того, чтобы продать их клиентам.

Нарушительницу поймали сотрудники рубцовского отделения МВД. При задержании у девушки с собой был пакет с запрещенными веществами.

“Действия обвиняемой квалифицированы по ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ – покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору в крупном размере”, – сообщают в пресс-службе прокуратуры.

Свою вину рубцовчанка признала. Ей грозит максимальное наказание – лишение свободы на срок до 20 лет.

rubtsovskmv.ru