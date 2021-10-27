ГОРНЯК22 27.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: В России признали некачественными почти 90% рыбных консервов | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
2 часа Ago

Фото: mip-info.ru

Об этом заявили специалисты “Общественной потребительской инициативы”. Они изучили почти 100 наименований рыбных консервов. В результате выяснилось, что большая часть продукции не соответствует стандартам качества, сообщают “Известия”.

В ходе проверки лишь 11% продукции сочли пригодной для употребления. У 89% были обнаружены серьезные нарушения при производстве.

— Это ошеломляющая статистика, которая вскрывает беспрецедентные масштабы нарушений при производстве рыбных консервов. Очевидно, что производство рыбных консервов — это еще одна отрасль, где необходимо скорейшее введение технических средств контроля за оборотом и механизмов оперативного отзыва продукции, – заявил председатель “Общественной потребительской инициативы” Олег Павлов.

Эксперты считают, что основная причина происходящего – жесткий ценовой прессинг торговых сетей по отношению к поставщикам, что и заставляет последних снижать качество.

rubtsovskmv.ru

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