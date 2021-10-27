ГОРНЯК22 27.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Рубцовске проверят учебные автомобили и начинающих водителей | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
2 часа Ago

Фото: znamya31.ru

28 октября в Рубцовске пройдёт профилактическое мероприятие “Учебный автомобиль”. В ходе рейдов сотрудники Госавтоинспекции будут проверять учебные маршруты, на которых проводится обучение практическому вождению кандидатов в водители и фиксировать нарушения Правил дорожного движения учебными автомобилями.

Также сотрудники ГИБДД обратят внимание на техническое состояние учебного автопарка, соответствие конструкции учебных автомобилей, наличие необходимых документов у инструкторов, обучающих вождению.

“Основными причинами совершения ДТП по вине молодых водителей является превышение скорости, нарушение правил обгона, не предоставление преимущества при выезде со второстепенной дороги на главную. Сюда следует добавить также субъективное представление неопытного водителя о своих способностях, переоценка имеющихся навыков вождения, излишняя самоуверенность, неумение действовать в критических ситуациях”, – добавляют в ОГИБДД МО МВД России “Рубцовский”.

Вот несколько простых советов молодым водителям, следуя которым можно многократно снизить риск возникновения ДТП:

  • не забывайте пользоваться ремнями безопасности;
  • управляйте только технически исправным автомобилем;
  • по возможности исключите вождение в ночное время суток;
  • ограничьте количество пассажиров;
  • откажитесь от рискованных маневров, увеличивайте дистанцию и боковой интервал;
  • соблюдайте скоростной режим.

“Обращаясь к более опытным водителям, просим Вас быть более внимательнее и терпимее к начинающим и неопытным водителям, а также к водителям транспортных средств со знаками “Начинающий водитель” и “Учебное транспортное средство”. Не пугайте их звуковыми сигналами, не приближайтесь близко к автомобилям, не совершайте резких маневров, а также не допускайте оскорбительных выражений в их адрес”, – добавляют в ГИБДД.

rubtsovskmv.ru

Добавить комментарий

Похожие записи:

Рубцовск: Рубцовских школьников приглашают на фестиваль ко Дню народного единства | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Рубцовских школьников приглашают на фестиваль ко Дню народного единства | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
2 часа Ago
Фото: fotokto.ru Фестиваль национальных культур «Под небом единым» пройдет в дистанционном формате. Прием заявок начнется с 30 октября. Мероприятие организовано...
Рубцовск: Рубцовчанам расскажут о всех выплатах на ребенка | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Рубцовчанам расскажут о всех выплатах на ребенка | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
2 часа Ago
28 октября в 11.00 состоится прямой эфир “Актуальные вопросы предоставления мер социальной поддержки семей с детьми”. Проводиться вещание будет в...
Рубцовск: Несовершеннолетнюю рубцовчанку будут судить за продажу наркотиков по Интернету | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Несовершеннолетнюю рубцовчанку будут судить за продажу наркотиков по Интернету | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
2 часа Ago
Фото: zasekin.ru В Рубцовске девочка-подросток вступила в группу по торговле наркотическими веществами в сети Интернет. В этом году она размещала...
Рубцовск: В России признали некачественными почти 90% рыбных консервов | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В России признали некачественными почти 90% рыбных консервов | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
2 часа Ago
Фото: mip-info.ru Об этом заявили специалисты “Общественной потребительской инициативы”. Они изучили почти 100 наименований рыбных консервов. В результате выяснилось, что...
Рубцовск: Почти 700 тысяч жителей Алтайского края прошли Всероссийскую перепись | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Почти 700 тысяч жителей Алтайского края прошли Всероссийскую перепись | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
2 часа Ago
Фото: potokmedia.ru Больше 30% от числа людей, проживающих в регионе, поучаствовали во Всероссийской переписи населения. Об этом сообщает пресс-служба правительства...

Читать по теме:

ВТОПЕ: