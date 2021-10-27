Рубцовск: В Рубцовске проверят учебные автомобили и начинающих водителей | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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28 октября в Рубцовске пройдёт профилактическое мероприятие “Учебный автомобиль”. В ходе рейдов сотрудники Госавтоинспекции будут проверять учебные маршруты, на которых проводится обучение практическому вождению кандидатов в водители и фиксировать нарушения Правил дорожного движения учебными автомобилями.

Также сотрудники ГИБДД обратят внимание на техническое состояние учебного автопарка, соответствие конструкции учебных автомобилей, наличие необходимых документов у инструкторов, обучающих вождению.

“Основными причинами совершения ДТП по вине молодых водителей является превышение скорости, нарушение правил обгона, не предоставление преимущества при выезде со второстепенной дороги на главную. Сюда следует добавить также субъективное представление неопытного водителя о своих способностях, переоценка имеющихся навыков вождения, излишняя самоуверенность, неумение действовать в критических ситуациях”, – добавляют в ОГИБДД МО МВД России “Рубцовский”.

Вот несколько простых советов молодым водителям, следуя которым можно многократно снизить риск возникновения ДТП:

не забывайте пользоваться ремнями безопасности;

управляйте только технически исправным автомобилем;

по возможности исключите вождение в ночное время суток;

ограничьте количество пассажиров;

откажитесь от рискованных маневров, увеличивайте дистанцию и боковой интервал;

соблюдайте скоростной режим.

“Обращаясь к более опытным водителям, просим Вас быть более внимательнее и терпимее к начинающим и неопытным водителям, а также к водителям транспортных средств со знаками “Начинающий водитель” и “Учебное транспортное средство”. Не пугайте их звуковыми сигналами, не приближайтесь близко к автомобилям, не совершайте резких маневров, а также не допускайте оскорбительных выражений в их адрес”, – добавляют в ГИБДД.

rubtsovskmv.ru