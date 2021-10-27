Рубцовск: Почти 700 тысяч жителей Алтайского края прошли Всероссийскую перепись | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Больше 30% от числа людей, проживающих в регионе, поучаствовали во Всероссийской переписи населения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

При этом отмечается, что в основном граждане либо самостоятельно приходят на стационарные переписные участки, либо заполняют анкеты вместе с переписчиками. Также популярен и онлайн-формат переписи – более 140 тысяч жителей края переписались дистанционно на сайте Госуслуг.

Справка: Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года с широким применением цифровых технологий. Главным нововведением переписи стала возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа.

rubtsovskmv.ru