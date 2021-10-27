ГОРНЯК22 27.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Алтайском крае и Рубцовске похолодало: погода на 27 октября | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
2 часа Ago

Фото: photogoroda.com

В Алтайском крае и Рубцовске сегодня, 27 октября, закончился период теплой погоды. На смену ему пришло похолодание. А теперь подробнее.

В Алтайском крае местами по югу и востоку осадки в виде дождя и мокрого снега, возможны гололедные явления. Ветер западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура +2…+7°С.

В Рубцовске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный с переходом на северо-западный, 2-4 м/с, порывы до 6 м/с. Температура +2…+4°С, вечером понижение до -1°С.

rubtsovskmv.ru

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