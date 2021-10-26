Рубцовск: Рубцовские «Наследники Ползунова» – стипендиаты Фонда Андрея Мельниченко | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: РИИ АлтГТУ

Десять выпускников Рубцовского филиала Центра детского научного и инженерно-технического творчества “Наследники Ползунова” присоединились к стипендиальной программе фонда Андрея Мельниченко в 2021 году. В этом году ребята показали отличные результаты на Всероссийских олимпиадах и конкурсах. Также 100% рубцовских воспитанников Центра поступили в ведущие вузы на бюджетные места.

Стипендиальная программа включает два вида стипендий: федеральную (30 000 рублей) и региональную (8 000 рублей). Она присуждается выпускникам, имеющим достижения в учебе, проектной и олимпиадной деятельности.

“Стипендия фонда Андрея Мельниченко является ощутимым подспорьем при обучении, особенно для нашего региона с невысокими доходами. Можно сосредоточиться на учебе и профессиональном развитии. Уже с первых дней обучения в вузе я стал членом студенческого научного общества, где мне помогли определиться с тематикой научно-исследовательской и проектной деятельности, которой я буду заниматься в команде с учащимися Центра”, – поделился студент Рубцовского индустриального института (филиал) АлтГТУ им. И.И. Ползунова, выпускник Андрей Домашенко.

Справка: “Благотворительный фонд Андрея Мельниченко” – частный фонд инфраструктурных образовательных проектов в сфере естественных наук. Его миссия состоит в создании среды для развития талантов в российских регионах.

В рамках ключевой для Фонда «Программы поддержки одаренных школьников в регионах присутствия компаний ЕВРОХИМ, СУЭК и СГК» были открыты и успешно работают центры детского научного и инженерно-технического творчества в Барнауле, Бийске, Кемерове, Кингисеппе, Киселевске, Ленинске-Кузнецком, Невинномысске, Новомосковске и Рубцовске, а также детские технопарки «Кванториум» в Невинномысске и Кингисеппе. В них более 4000 школьников 5-11 классов изучают дисциплины естественнонаучного цикла в рамках программ дополнительного образования.

rubtsovskmv.ru