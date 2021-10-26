Рубцовск: Пенсионный стаж с 14 лет: как получить и за какие труды | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Мало кто знает, но уже с 14 лет подросток может начать зарабатывать свой первый пенсионный стаж. Причём для этого совсем необязательно заниматься тяжёлым физическим трудом. Можно оформить компенсационную выплаты по уходу, сообщает пресс-служба Администрации города Рубцовска со ссылкой на региональной отделение Пенсионного фонда России.

“Согласно закону, помощь людям старше 80 лет рассматривается как уход, за который положены ежемесячные компенсационные выплаты. Причём не важно, является ли этот человек родственником. Также не имеет значения факт – живут они вместе или раздельно. Это может быть как собственные бабушка или дедушка, так и другой пожилой родственник или сосед, или просто знакомый родителей. Главное, чтобы оказывалась реальная помощь нуждающемуся”, – поясняют в ПФР.

Главное условие – подросток должен быть трудоспособным, а уход за пожилым человеком – единственным официальным способом заработка. Причём необходимо в течение 5 дней уведомить Пенсионный фонд о трудоустройстве, тогда уход за пожилыми зачтут подросткам в стаж для будущей страховой пенсии по старости.

За каждый год помощи несовершеннолетнему помощнику будет начисляться по 1,8 пенсионных коэффициента. Кроме того, полагается ежемесячная компенсационная выплата, размер которой в Алтайском составляет 1200 рублей (с районным коэффициентом 15% – 1380 руб., 20% – 1440 руб.). Коэффициент считается по месту проживания пенсионера, а не подростка.

Справка: в Алтайском крае, по состоянию на 1 октября 2021 г., количество получателей выплат по уходу за нетрудоспособными гражданами составляет 85 631, в их числе 60 231 человек – ухаживающие за людьми старше 80 лет.

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