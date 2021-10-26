Рубцовск: Рубцовские организации участвуют в конкурсе Фонда президентских грантов | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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161 проект представили некоммерческие организации Алтайского края на конкурс Фонда президентских грантов. В их числе – 26 проектов НКО из Рубцовска.

«В первом конкурсе 2022 года участвуют 134 НКО Алтайского края, 20 организаций воспользовались правом подать на конкурс более одного проекта. В частности, 16 НКО представили по 2 заявки по разным направлениям, НКО из Барнаула – 3 заявки, 3 НКО из Рубцовска – по 4 заявки», – рассказала методист Ресурсного центра развития гражданских инициатив и поддержки СО НКО Алтайского края Ольга Кондратьева.

Общая сумма запрашиваемых грантов составила 233 341 528,9 рублей. Итоги первого конкурса 2022 года будут подведены в январе 2022 года.

rubtsovskmv.ru