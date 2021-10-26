Рубцовск: Рубцовчанка стала жертвой палёного алкоголя | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: proalkogolizm.ru

Смертельные исходы от употребления суррогатного алкоголя в Алтайском крае были зарегистрированы в Барнауле, а также в Алейском, Заринском, Топчихинском, Усть-Калманском и Чарышском районах. Всего с начала года умерло 56 человек.

Добрался “палёный” алкоголь и до Рубцовска. Так сегодня, 25 октября, на номер Станции скорой медицинской помощи поступил вызов с ул. Красной. Тридцатипятилетняя рубцовчанка обратилась с жалобами на тошноту, рвоту до семи раз в сутки и головную боль. Своё состояние пострадавшая связывала со спиртным, который она купила два дня назад у неизвестных лиц “с рук”.

Приехавшие на вызов медики поставили диагноз: “острое случайное пероральное отравление неизвестным спиртосодержащим веществом”. От госпитализации в медучреждение женщина отказалась.

“Алкогольные отравления в течение многих лет занимают ведущее место среди бытовых отравлений по абсолютному числу смертельных исходов. Около 98% смертельных исходов наступает до оказания медицинской помощи”, – говорят медики.

Ни в коем случае не следует покупать алкоголь у неизвестных лиц. Легальный алкоголь никогда не продается в палатках, ларьках, с рук или в интернете. Тем более, не разливается в пластиковые канистры без опознавательных знаков.

rubtsovskmv.ru