Рубцовск: В Рубцовске в работу с детьми с ОВЗ внедрят комплекс «Лонгитюд+» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: Комплексный центр социального обслуживания населения Рубцовска

Обучение по повышению компетенций при работе с психодиагностическим комплексом “Лонгитюд+” проходят три психолога из Рубцовского комплексного центра социального обслуживания населения. Это стало возможным в рамках проекта “Мир новых возможностей” по направлению “Организация деятельности социальной службы «Микрореабилитационный центр” Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Как сообщает пресс-служба центра, программный комплекс предназначен для решения широкого спектра задач в области психологии, педагогики, социальной работы и смежных дисциплин. Методики сгруппированы в несколько блоков: опросники, проективные методы, методики смежных областей и сенсомоторные методы.

Сама система разработана для определения уровня развития ребенка и позволяет отслеживать его динамику.

Справка: Проект «Мир новых возможностей» реализуется с апреля 2021 года по сентябрь 2022 года, в нем участвуют 35 семей, воспитывающих детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья. 19 семей проживают на территории города Рубцовска, 10 семей в Рубцовском районе, 6 семей в Новоегорьевском районе. Объём средств гранта на реализацию проекта составляет 4 902 490 рублей.

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