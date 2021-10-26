Рубцовск: Хвойным лесам Алтайского края угрожает вторжение опасных вредителей | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В Алтайском крае опасаются вторжения новых вредителей в хвойные леса. Об этом сообщают “Вести Алтай” со ссылкой на региональный Центр защиты леса.

В последнее время в Сибири все чаще стали обнаруживать жуков-короедов двух видов – союзный и вершинный. Хотя основной ареал их обитания находится на Кавказе (вершинный короед), а также в лесах Украины и Прибалтики (союзный короед). По мнению специалистов, проникнуть в регион они могли в процессе транспортировки пиломатериалов.

Стволовые вредители могут нанести значительный ущерб лесным экосистемам. Союзный опасен для ценных лесных насаждений кедра сибирского. Вершинный предпочитает сосну обыкновенную.

Опасность чужеродных жуков для местных хвойных деревьев заключается в том, что они не обладают естественной защитой против этих вредителей.

На данный момент очагов распространения новых короедов на территории региона нет, но специалисты проводят постоянный мониторинг границ насаждений Алтайского края.

Подготовила Галина Курносова

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