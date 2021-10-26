Рубцовск: Каникулы у школьников в Алтайском крае продлятся до 7 ноября | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В школах Алтайского края каникулы продлятся с 30 октября по 7 октября в полном соответствии с рекомендациями Министерства просвещения РФ. Как сообщает Минобрнауки региона, это связано с тем, что президент Владимир Путин подписал указ, устанавливающий нерабочие дни на период с 30 октября по 7 ноября.

“Школьники образовательных организаций будут находиться на осенних каникулах в указанный период. Детские сады будут работать по тому сценарию, по которому мы работали в 2020 году. Необходимо подтверждение с места работы того факта, что отец и мать будут задействованы на рабочих местах. Таким образом, в детских садах будут создаваться дежурные группы, куда можно будет привести ребенка”, – пояснила начальник отдела общего образования и оценочных процедур краевого Минобра Наталья Полосина.

В колледжах, техникумах и профессиональных лицеях с 30 октября по 7 ноября допускается перевод на дистанционное обучение или прерывание на каникулярный период учебного процесса с последующим перенесением нереализованной части образовательной программы на другой период в рамках соответствующего учебного года.

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