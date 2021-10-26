Рубцовск: «Не уверена, что мне повезёт второй раз»: антипрививочники Алтайского края рассказали почему изменили своё мнение о вакцинации | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Вакцинация от ковида в Алтайском крае идёт с пробуксовкой. Накануне об этом заявил глава региона Виктор Томенко в интервью ТАСС. Чтобы сдержать распространение инфекции, к октябрю планировалось привить 1 млн 100 тыс. жителей края. Пока полностью процедуру прошли только около 700 тыс. человек. Главная причина – люди не хотят прививаться или постоянно откладывают поход к медикам.

«Эпидситуация очень тяжелая, напряженная, я бы уже оценил ее как очень тяжелую. Вакцинация у нас пошла плохо. <…> Темпы очень замедлились. Люди просто не идут, отказываются. Показатели заболевания высокие, мы вновь разворачиваем койки, уже развернуто 4,5 тыс. мест, увеличилось потребление кислорода. В сутки нам нужно 45 тонн кислорода, а собственное производство у нас 6 тонн», – подчеркнул губернатор.

Жительница Барнаула Оксана Снегирёва сама пару месяцев назад не торопилась прививаться, а теперь с нетерпением ждёт момента, когда можно пройти вакцинацию.

«Когда началась вакцинация были разговоры о противопоказаниях, эффективности. И, пока я думала, я заболела. Попала в ковидный госпиталь. Теперь, как только пройдёт положенное время после выздоровления, обязательно пойду ставить прививку. Второй раз попадать в такую ситуацию не хочется. Самочувствие было ужасное. Я считаю, что мне повезло и я легко отделалась. А в том, что мне повезёт второй раз, я не уверена», – говорит горожанка.

После выписки из госпиталя Оксана убедила всех родных пройти вакцинацию. Теперь женщину удивляют люди, которые не соблюдают противоэпидемические меры.

«Езжу на маршрутке и часто я одна сижу в маске или всего пара человек. Думаю: они все переболели и уверены, что им ничего не угрожает? Я тоже переболела, но я понимаю, что это может повториться. Меня это удивляет! Цифры заболевших растут. Об этом говорят СМИ. Но люди – молодёжь и пожилые – веду себя так, будто ничего не происходит», – поделилась Снегирёва.

В похожей ситуации оказался житель Новоалтайска Алексей Семёнов. Мужчина старался соблюдать все противоэпидемические меры, кроме одной – не ставил прививку.

«Я раньше скептически относился к вакцинации. Думал: от гриппа больше умирает. Теперь, после того как прошёл через ковидный госпиталь, всем говорю: ставьте прививку. Никому не пожелаешь такого. Я своими глазами видел, как мужиков с соседних коек выносят в пакетах. Это ужас! Даже сейчас, когда вижу репортажи из госпиталей по телевизору, у меня начинает сердце колотить», – говорит Алексей.

А барнаулец Сергей Домин изменил своё мнение о прививках, не попадая в ковидный госпиталь. За дверями с надписью «Красная зона» оказался его отец.

«Моему отцу 68 лет. Когда он заболел коронавирусом, вся семья себе места не находила. Каждый день звонки в госпиталь. Сатурация то понижается, то немного повышается, то опять падает. И остаётся только надеяться на медиков. Когда он выздоровел, я решил, что будут вакцинироваться. А до этого тоже сомневался: стоит ли?» – рассказывает Сергей.

По данным регионального оперштаба, с начала пандемии коронавирусом заболели почти 86 тыс. жителей края. Умерли 6 099 человек. Из-за роста числа заражений, в регионе на прошлой неделе в список категории жителей, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса, дополнительно включили волонтеров, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями.

Кроме того, ранее губернатор Виктор Томенко сообщил в интервью ТАСС, что в регионе в конце октября – начале ноября планируется вводить систему QR-кодов, чтобы усилить контроль за исполнением уже существующих мер противодействия вирусу. Также, Правительство региона намерено принять меры по ограничению активности невакцинированных жителей старше 60 лет.

rubtsovskmv.ru