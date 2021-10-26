ГОРНЯК22 26.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Алтайском крае и Рубцовске тепло и ветрено: погода на 26 октября | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
12 часов Ago

Фото из открытых источников/Интернет

В Алтайском крае и Рубцовске сегодня, 26 октября, сохранится теплая погода. Синоптики прогнозируют сильный ветер. А теперь подробнее.

В Алтайском крае преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы 16-21 м/с. Температура +12…+17°С.

В Рубцовске ясно, без осадков. Ветер южный с переходом на юго-западный, 5-7 м/с, порывы до 15 м/с. Температура +13…+15°С.

rubtsovskmv.ru

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