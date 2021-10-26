Рубцовск: Как будут работать ПФР и почта в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября? | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В России указом президента Владимира Путина нерабочими объявлены дни с 30 октября по 7 ноября. Как в этот период будет организована работа отделений Пенсионного фонда, почты России рассказала “Российская газета“.

Пенсионный фонд России продолжит плановое перечисление пенсий в финансовые и доставочные организации. Это будет сделано для того, чтобы люди получили положенные выплаты вовремя, а часть пенсионеров даже раньше обычного.

Как правило, пенсии перечисляются заранее тем, кто получает их в дни, совпадающие с праздничными по случаю Дня народного единства 4 ноября. В наступающем ноябре нерабочими праздничными днями являются 4 и 5. Если человек получает пенсию именно в эти даты, то ее заранее зачислят на счет, переведут на карту или доставят почтальоны.

Однако из-за угрозы распространения коронавируса нерабочими днями по указу президента объявлен период с 30 октября по 7 ноября. Означает ли это, что пенсию за ноябрь начнут перечислять в конце октября?

“РГ” сообщает, что сотрудники ПФР продолжат работу и в период ограничений. Некоторые изменения могут произойти в работе клиентских служб фонда. Если понадобится лично посетить местное отделение ПФР, стоит заранее уточнить график его работы. На перечислении выплат в финансовые и доставочные организации период нерабочих дней не сказывается.

Отделения “Почты России” с 30 октября по 7 ноября также будут работать по обычному графику. Исключением станут 3, 4 и 5 ноября. А именно: 4 ноября – государственный праздник, и в этот день все почтовые отделения будут закрыты; 3 ноября почтовые офисы закроются на час раньше, а 5 ноября будут работать по графику субботы.

“Актуальный график работы отделений можно найти на сайте компании pochta.ru и в мобильном приложении. Круглосуточные отделения в Москве и Санкт-Петербурге будут работать без изменений. Почтальоны доставят пенсии и пособия по расписанию, согласованному с региональными отделениями ПФР”, – сообщила “РГ” пресс-служба “Почты России”.

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