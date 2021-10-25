ГОРНЯК22 26.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: «Дорога добра» в Рубцовске | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
20 часов Ago

Фото из открытых источников/Интернет

В Рубцовске 22 октября дан старт 49-му конкурсу социальных проектов для некоммерческих неправительственных организаций и муниципальных учреждений города и Рубцовского района в рамках программы “Дорога добра”.

Конкурс проводит ГБФ “Развитие” на средства, собранные в ходе реализации благотворительного арт-проекта “Новые ритмы города” и средства других благотворительных арт-проектов. Грантовый фонд составляет 250 тысяч рублей.

“Цель конкурса: выявить и поддержать наиболее эффективные предложения, направленные на развитие различных сфер социальной деятельности как в городе, так и в Рубцовском районе”, – поясняет директор ГБФ “Развитие” Татьяна Буканович.

Максимальный объем финансирования проекта 50 тысяч рублей.

15 ноября в 15:00 для грантозаявителей состоится семинар по социальному проектированию, он пройдет в офисе Фонда.

Заявки на гранты принимаются до 22 ноября, выполнение проектов победители конкурса смогут начать уже 1 января 2022 года. На реализацию проектов отводится не более восьми месяцев.

Изучить необходимую документацию и оформить заявку можно на сайте ГБФ “Развитие” в разделе “Текущие конкурсы”.

rubtsovskmv.ru

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