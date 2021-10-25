ГОРНЯК22 26.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: Два алтайских университета вошли в предметный рейтинг лучших вузов мира | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
20 часов Ago

Авторитетное рейтинговое агентство Round University Ranking опубликовало ежегодный предметный рейтинг лучших вузов мира по гуманитарным, социальным наукам и наукам о жизни. Как сообщает официальный сайт региона, в их числе два университета Алтайского края.

Для составления списка анализируют четыре направления деятельности вузов: качество преподавания, качество исследований, уровень интернационализации и уровень финансовой устойчивости. В 2021 году число участников рейтинга выросло до 739 вузов. Среди них 53 представителя российской высшей школы.

Лучшим вузом России, где обучают гуманитарным наукам, признан МГУ им. М. В. Ломоносова. Он занял 59 место в мировом списке. АлтГУ среди университетов мира – на 381 позиции и в ТОП-15 лучших вузов России. АлтГТУ имени Ползунова занял 48 место в рейтинге среди российских университетов и 665 место – среди университетов мира.

Подготовила Галина Курносова

rubtsovskmv.ru

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