ГОРНЯК22 26.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Рубцовске тепло сменится похолоданием: прогноз погоды на неделю | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
20 часов Ago

Фото: Ирина Жукова/Местное время

В Рубцовске наступившая неделя – с 25 по 31 октября – обещает горожанам погодное разнообразие: начавшись с тепла, она закончится понижением температуры до минусовых значений. При этом ветрено будет в течение почти всех семи дней. А теперь подробнее.

25 октября в Рубцовске малооблачно, без осадков. Ветер южный, 3-6 м/с, порывы до 12 м/с. Температура +10…+12°С, вечером +6°С.

26 октября в Рубцовске ночью малооблачно, предварительно без осадков. Ветер южный, 3-6 м/с. Температура +2…+4°С. Днем малооблачно, предварительно без осадков. Ветер южный с переходом на юго-западный, 5-7 м/с, порывы до 14 м/с. Температура +12…+15°С, вечером +9…+11°С.

27 октября в Рубцовске ночью облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный, 3-5 м/с, порывы до 12 м/с. Температура +6…+8°С, в утренние часы +2°С. Днем переменная облачность, предварительно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 2-4 м/с, порывы до 7 м/с. Температура +2…+4°С, вечером 0°С.

28 октября в Рубцовске ночью переменная облачность, предварительно без осадков. Ветер западный с переходом на юго-западный, слабый. Температура -1…-3°С, в утренние часы понижение до -5°С. Днем переменная облачность, предварительно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный, 2-5 м/с, порывы до 10 м/с. Температура +3…+5°С, вечером 0°С.

29 октября в Рубцовске ночью переменная облачность, предварительно без осадков. Ветер южный, 3-6 м/с, порывы до 12 м/с. Температура ночью -1…+1°С. Днем переменная облачность, предварительно без осадков. Ветер юго-западный, 4-6 м/с, порывы до 12 м/с. Температура +6…+8°С, вечером +3…+5°С.

30 октября в Рубцовске ночью переменная облачность, предварительно без осадков. Ветер юго-западный, 3-5 м/с, порывы до 10 м/с. Температура +1…+3°С. Днем переменная облачность, возможен снег. Ветер юго-западный, 6-9 м/с, порывы до 15 м/с. Температура +7…+9°С, вечером понижение до +2°С.

31 октября в Рубцовске ночью переменная облачность, возможен небольшой снег. Ветер западный с переходом на юго-западный, 2-4 м/с, порывы до 15 м/с. Температура -3…-5°С. Днем переменная облачность, возможен снег. Ветер юго-западный с переходом на восточный, слабый, порывы до 7 м/с. Температура -2…-4°С.

rubtsovskmv.ru

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