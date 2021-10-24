Рубцовск: Ученые АлтГУ создали уникальный виртуальный гербарий Алтая | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: www.educaltai.ru

Американский научный журнал Biodiversity Data Journal, включенный в Базу данных Scopus (Q2), опубликовал статью ученых Алтайского государственного университета под названием «Виртуальный гербарий ALTB: коллекция сосудистых растений Алтайской горной страны». Об этом сообщает Минобрнауки региона.

Всего же в России насчитывается 115 гербариев, зарегистрированных в Международной системе Index Herbariorum и получивших свой буквенный код. ALTB – как раз такой код.

«Виртуальный гербарий ALTB» – это самая большая коллекция растений из Алтайской горной страны, объединившая Россию, Казахстан, Китай и Монголию, которая хранится в гербарии Южно-Сибирского ботсада АлтГУ. Всего коллекция насчитывает более 450000 экземпляров.

«Мировое научное сообщество в области биологического разнообразия мира призывает говорить на едином языке науки, учитывая определенные универсальные спецификации, которые практикуют многие мировые научные коллективы. Это поможет объединению исследовательских данных, проводимых разными научными группами, в единое, понятное всем и эффективное для работы облако больших данных. Все это подразумевает Data Paper – особый вид публикации в рецензируемых научных журналах, описывающий набор данных. К этому виду относится и наша статья, что и является ее преимуществом», – пояснил руководитель проекта Алексей Ваганов.

Отмечено, что благодаря стандартизации данных «Виртуального гербария ALTB», его «язык» становится понятен не только биологам. Физики, географы, математики также проявили интерес к нему

Справка. Scopus- это база данных и одновременно инструмент для отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях.

Подготовила Галина Курносова

rubtsovskmv.ru