Рубцовск: В Алтайском крае действует штормовое предупреждение | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В Алтайском крае сохраняется штормовая погода. На вечер 23 и ночь 24 октября синоптики прогнозируют усиление ветра в регионе, в предгорных районах до 27 м/с.

В краевом управлении МЧС призывают соблюдать осторожность и напоминают, что непогоду лучше всего переждать в капитальном строении. Необходимо закрыть окна в доме и на балконе.

На улице нельзя укрываться под деревьями и находиться рядом с рекламными щитами. Не рекомендуется прятаться от сильного ветра за стенами домов: ветром может сорвать элементы конструкций крыши или фасада, не исключено падение каких-либо предметов.

Автомобиль лучше всего парковать в гараже. Либо вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Телефон пожарно-спасательной службы МЧС России: 101.

rubtsovskmv.ru