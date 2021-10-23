Рубцовск: В Алтайском крае и Рубцовске дожди и ветер: погода на 3 дня | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В Алтайском крае и Рубцовске в ближайшие три дня – с 22 по 24 октября – ожидается пасмурная погода с дождями и сильными, иногда почти ураганными ветрами. Синоптики прогнозируют, что температурные значения хоть и немного понизятся, но в регионе все-таки сохранится теплая погода.

22 октября в Алтайском крае местами дожди. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы до 20 м/с. Температура +7…+12°С.

В Рубцовске пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 4-6 м/с, порывы до 12 м/с. Температура +5…+8°С, вечером +3°С.

23 октября в Алтайском крае ночью преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура -3…+2°С. Днем местами небольшие дожди. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы до 20 м/с. Температура +6…+11°С.

В Рубцовске ночью переменная облачность, предварительно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный, 4-6 м/с, порывы до 11 м/с. Днем переменная облачность, возможен дождь. Ветер южный с переходом на юго-западный, 6-9 м/с, порывы до 18 м/с. Температура +6…+9°С.

24 октября в Алтайском крае ночью местами небольшие дожди с мокрым снегом. Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура +1…+6°С, местами по югу до -4. Днем местами небольшие дожди. Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура +9…+14°С.

В Рубцовске ночью пасмурно, возможен дождь. Ветер южный, 7-9 м/с, порывы до 16 м/с. Температура +4…+6°С. Днем пасмурно, возможен небольшой дождь. Ветер южный, 6-8 м/с, порывы до 15 м/с. Температура +8…+10°С.

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