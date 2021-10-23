Рубцовск: Всероссийская перепись населения идет полным ходом. В Алтайкрайстате рассказали, где жители Алтайского края могут принять участие в статистическом мероприятии | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Жителям страны предстоит ответить на стандартные вопросы переписного листа. Перепись на портале Госуслуг считается приоритетной и самой безопасной, занимает меньше времени, чем традиционное заполнение переписных листов.

Если нет возможности пройти перепись на портале Госуслуг и нет желания дожидаться переписчика дома, то можно самим прийти на стационарный участок. Всего их в регионе 689, из которых 13 располагаются в МФЦ.

До 14 ноября стационарные участки будут работать для приема населения ежедневно с 10:00 до 19:00 часов. Уточнить их адреса можно на официальном сайте Алтайкрайстата, официальных сайтах муниципальных образований и на официальном сайте Правительства Алтайского края.

Задать вопросы о переписи населения и поинтересоваться о местонахождении ближайших переписных участков также можно по телефону региональной Горячей линии переписи населения: (3852) 20-14-01 с 8.00 до 18.00 часов.

Алтайкрайстат напоминает, что Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и будет проходить до 14 ноября 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru).

Подготовлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края

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