ГОРНЯК22 24.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: О совершении нотариальных действий органами местного самоуправления | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
17 часов Ago

Фото из открытых источников/Интернет

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Алтайскому краю (далее – Управление) информирует, что наряду с нотариусами правом на совершение некоторых нотариальных действий уполномочены должностные лица местного самоуправления (статья 1 и 37 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1).

Компетенция должностных лиц местного самоуправления по совершению  нотариальных действий значительно меньше компетенции нотариусов.

Ежегодно самыми востребованными видами нотариальных действий являются: удостоверение доверенностей, свидетельствование верности копий документов или выписок из них и свидетельствование подлинности подписи на документе.

Управление осуществляет учет сведений о главах местных администраций поселений и специально уполномоченных должностных лицах местного самоуправления на совершение нотариальных действий.

В настоящее время на территории Алтайского края из 641 администрации сельских поселений 59 муниципальных районов края, приняли полномочия по осуществлению нотариальных действий 397 должностных лиц 269 сельских поселений из 35 районов.

Сведения о должностных лицах местного самоуправления, совершающих нотариальные действия, размещены на официальном сайте Управления в сети Интернет (http://to22.minjust.gov.ru) в разделе «Сведения о должностных лицах органов местного самоуправления, совершающих нотариальные действия».

Получить дополнительную информацию по вопросам совершения нотариальных действий специально уполномоченными должностными лицами сельских советов можно по телефону Управления 8(3852) 35-43-98.

Подготовлено Управлением Министерства юстиции Российской Федерации
по Алтайскому краю

rubtsovskmv.ru

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