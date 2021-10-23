Рубцовск: В России работает горячая линия по вопросам тестирования на COVID-19 | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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С 21 октября Роспотребнадзор организовал всероссийскую тематическую горячую линию по вопросам тестирования на коронавирус. Любой желающий может получить консультацию, а также оставить жалобу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

“Специалисты Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проконсультируют население по вопросам, связанным с тестированием на новую коронавирусную инфекцию, срокам исполнения и выдаче результатов”, – информирует Роспотребнадзор.

Все вопросы можно задавать по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8 (800) 555-49-43.

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