ГОРНЯК22 24.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: В России работает горячая линия по вопросам тестирования на COVID-19 | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
17 часов Ago

Фото prohvost.club

С 21 октября Роспотребнадзор организовал всероссийскую тематическую горячую линию по вопросам тестирования на коронавирус. Любой желающий может получить консультацию, а также оставить жалобу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

“Специалисты Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проконсультируют население по вопросам, связанным с тестированием на новую коронавирусную инфекцию, срокам исполнения и выдаче результатов”, – информирует Роспотребнадзор.

Все вопросы можно задавать по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8 (800) 555-49-43.

rubtsovskmv.ru

Добавить комментарий

Похожие записи:

Рубцовск: Девять региональных брендов участвуют в народном голосовании в конкурсе «Вкусы России» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Девять региональных брендов участвуют в народном голосовании в конкурсе «Вкусы России» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
17 часов Ago
20 октября в рамках второго Национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» стартовало народное голосование. На официальном сайте конкурса...
Рубцовск: Девять региональных брендов участвуют в народном голосовании в конкурсе «Вкусы России» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Девять региональных брендов участвуют в народном голосовании в конкурсе «Вкусы России» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
17 часов Ago
20 октября в рамках второго Национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» стартовало народное голосование. На официальном сайте конкурса...
Рубцовск: Представители Алтайского края приняли участие во Всероссийском форуме «Национальная безопасность» в Туле | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Представители Алтайского края приняли участие во Всероссийском форуме «Национальная безопасность» в Туле | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
17 часов Ago
Фото из открытых источников/Интернет 22 октября 2021 года в Туле завершился Всероссийский форум по межведомственному взаимодействию по профилактике идеологии терроризма...
Рубцовск: Представители Алтайского края приняли участие во Всероссийском форуме «Национальная безопасность» в Туле | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Представители Алтайского края приняли участие во Всероссийском форуме «Национальная безопасность» в Туле | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
17 часов Ago
Фото из открытых источников/Интернет 22 октября 2021 года в Туле завершился Всероссийский форум по межведомственному взаимодействию по профилактике идеологии терроризма...

Читать по теме:

ВТОПЕ: