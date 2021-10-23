Рубцовск: Езда без прав: почти 500 нарушений выявлено в Рубцовске | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Госавтоинспекция Рубцовска регулярно составляет статистику нарушений правил дорожного движения. Чаще всего пешеходы нарушают правила перебегая проезжую часть в неположенном месте, а водителей привлекают к ответственности за не пристёгнутые ремни безопасности и езду без соответствующих документов.

С января по октябрь этого года сотрудниками ГИБДД было выявлено 438 фактов управления транспортными средствами водителями, не имеющими права управления.

“Управление транспортным средством лицом, не имеющим водительского удостоверения – это не только грубое нарушение ПДД, но и ситуация, которая может привести к самым серьезным последствиям и человеческим жертвам”, – говорят сотрудники ОГИБДД МО МВД России “Рубцовский”.

Закон обязывает водителя иметь при себе целый набор документов для того, чтобы при необходимости предъявить их сотруднику ГИБДД. Так, согласно ПДД, у автомобилиста на руках должно быть не только водительское удостоверение, которое разрешает управление автомобилем определенного типа, но и регистрационные документы на машину (свидетельство о регистрации), а также действующий полис ОСАГО (в бумажной форме или в электронном формате). Управлять транспортными средствами, не имея водительского удостоверения соответствующей категории запрещено. Исключением является только управление автомобилем во время обучения в автошколе под руководством и присмотром инструктора по вождению.

Причём речь идет о случаях, когда водители не имеют водительского удостоверения, т.к. не получали его в органах ГИБДД, а не про те, когда были лишены его по решению суда из-за нарушения ПДД. В соответствии с КоАП РФ за езду без прав предусмотрены следующие виды штрафов:

Если человек забыл права – штраф 500 рублей или предупреждение. Следует учесть, что, выписывая штраф за забытые права, инспектор не имеет права разрешать вам продолжать движение – транспортное средство отправится на штраф стоянку. За управление транспортным средством, не имея водительского удостоверения или соответствующей категории водительских прав – штраф от 5 000 до 15 000 рублей. В данном случае также производится задержание транспортного средства и отстранение водителя от управления им. За вождение автомобилем с просроченными правами и с правами, в которых содержится неверная информация (например, при смене фамилии, имени) – штраф от 5 000 до 15 000 руб. При этом недействительное водительское удостоверение приравнивается к его отсутствию.

“Ответственность несут как лица, управляющие транспортом без водительских прав, так и собственник, передавший автомобиль этому водителю. В случае, если водителем без прав оказался несовершеннолетний, ответственность за него понесут его родители или опекуны”, – добавляют в ГИБДД.

rubtsovskmv.ru