Рубцовск: Рубцовчанам будут автоматически назначать пенсию | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: livetv.city

Такая возможность появится у жителей Алтайского края с 1 января 2022 года. Достигшим пенсионного возраста гражданам не придется обращаться в пенсионный фонд. Пенсию могут оформить автоматически.

Как сообщает отделение пенсионного фонда по Алтайскому краю, необходимо заранее дать согласие на то, чтобы страховую пенсию по старости назначили по сведениям индивидуального учета. Чтобы это сделать, нужно заполнить и подать заявление через портал Госуслуг. Однако правило будет распространяться лишь на граждан, не имеющих периоды работы за пределами Российской Федерации.

Россиянам, выбравшим этот вариант, нужно проверить правильность и полноту сведений индивидуального лицевого счета. Узнать о его состоянии можно в личном кабинете на сайте ПФР или мобильном приложении, на сайте Госуслуг, а также в МФЦ.

Что необходимо сделать, если обнаружили неточность в выписке из ИЛС:

– подать заявление о корректировке сведений на портале Госуслуг;

– приложить необходимые документы, подтверждающие стаж в период, который требует корректировки.

Дополнительную информацию и необходимые консультации можно получить, обратившись в Единый контакт-центр Пенсионного фонда по номеру 8 800 600 0000.

Справка: по состоянию на 1 октября 2021 года, краевое пенсионное ведомство ведет индивидуальные лицевые счета 2 611 720 человек, ежемесячно взаимодействует с более чем 45 тыс. страхователей.

rubtsovskmv.ru