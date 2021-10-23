ГОРНЯК22 24.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: Тридцать шесть рубцовчан получили почётное звание «Ветеран труда» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
17 часов Ago

Фото: nia-altay24.ru

21 октября губернатор Виктор Томенко подписал указ о присвоении почетного звания “Ветеран труда” 392 жителям Алтайского края. Среди них – тридцать шесть рубцовчан:

  • Юрий Евгеньевич Бирюков;
  • Наталья Евгеньевна Боярская;
  • Лариса Анатольевна Володькина;
  • Ирина Владимировна Голубева;
  • Ольга Афанасьевна Горобец;
  • Людмила Леонидовна Грефенштейн;
  • Александр Андреевич Дементьев;
  • Ольга Васильевна Дьячкова;
  • Галина Атавулловна Жданова;
  • Татьяна Михайловна Катаева;
  • Елена Артуровна Козловская;
  • Петр Михайлович Колесников;
  • Светлана Эдуардовна Комарова;
  • Тамара Михайловна Комоляткина;
  • Елена Лукинична Кузнецова;
  • Ольга Ивановна Куклина;
  • Ольга Васильевна Маринченко;
  • Сергей Николаевич Мородудов;
  • Нэлли Геннадьевна Назина;
  • Елена Викторовна Новикова;
  • Елена Витальевна Панина;
  • Елена Анатольевна Паршина;
  • Людмила Александровна Пельц;
  • Галина Васильевна Плехова;
  • Сергей Александрович Плотников;
  • Александр Михайлович Савельев;
  • Сергей Александрович Сапрыкин;
  • Вячеслав Николаевич Сахань;
  • Татьяна Валерьевна Сердюк;
  • Людмила Валентиновна Субочева;
  • Галина Владимировна Суворова;
  • Светлана Ивановна Тарасова;
  • Николай Александрович Тихонов;
  • Елена Леонидовна Туровская;
  • Татьяна Филипповна Цвикевич;
  • Сергей Владимирович Чернобай.

Справка. Звание «Ветеран труда» дает право на ряд мер социальной поддержки. За счет краевого бюджета ветеранам труда предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере 615 рублей, им доступно бесплатное зубопротезирование, 50-процентная скидка на билеты в железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения. Ветеранам труда компенсируют половину расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, а если в доме нет центрального отопления – возмещают 50% стоимости топлива и расходов на его доставку. За ними сохраняется право на обслуживание в поликлиниках, к которым они были прикреплены до выхода на пенсию. Кроме того, ветераны труда приобретают проездные билеты на все виды городского и внутрирайонного общественного транспорта (кроме такси) по льготной цене 330 рублей.

rubtsovskmv.ru

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