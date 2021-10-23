Рубцовск: Тридцать шесть рубцовчан получили почётное звание «Ветеран труда» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: nia-altay24.ru

21 октября губернатор Виктор Томенко подписал указ о присвоении почетного звания “Ветеран труда” 392 жителям Алтайского края. Среди них – тридцать шесть рубцовчан:

Юрий Евгеньевич Бирюков;

Наталья Евгеньевна Боярская;

Лариса Анатольевна Володькина;

Ирина Владимировна Голубева;

Ольга Афанасьевна Горобец;

Людмила Леонидовна Грефенштейн;

Александр Андреевич Дементьев;

Ольга Васильевна Дьячкова;

Галина Атавулловна Жданова;

Татьяна Михайловна Катаева;

Елена Артуровна Козловская;

Петр Михайлович Колесников;

Светлана Эдуардовна Комарова;

Тамара Михайловна Комоляткина;

Елена Лукинична Кузнецова;

Ольга Ивановна Куклина;

Ольга Васильевна Маринченко;

Сергей Николаевич Мородудов;

Нэлли Геннадьевна Назина;

Елена Викторовна Новикова;

Елена Витальевна Панина;

Елена Анатольевна Паршина;

Людмила Александровна Пельц;

Галина Васильевна Плехова;

Сергей Александрович Плотников;

Александр Михайлович Савельев;

Сергей Александрович Сапрыкин;

Вячеслав Николаевич Сахань;

Татьяна Валерьевна Сердюк;

Людмила Валентиновна Субочева;

Галина Владимировна Суворова;

Светлана Ивановна Тарасова;

Николай Александрович Тихонов;

Елена Леонидовна Туровская;

Татьяна Филипповна Цвикевич;

Сергей Владимирович Чернобай.

Справка. Звание «Ветеран труда» дает право на ряд мер социальной поддержки. За счет краевого бюджета ветеранам труда предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере 615 рублей, им доступно бесплатное зубопротезирование, 50-процентная скидка на билеты в железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения. Ветеранам труда компенсируют половину расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, а если в доме нет центрального отопления – возмещают 50% стоимости топлива и расходов на его доставку. За ними сохраняется право на обслуживание в поликлиниках, к которым они были прикреплены до выхода на пенсию. Кроме того, ветераны труда приобретают проездные билеты на все виды городского и внутрирайонного общественного транспорта (кроме такси) по льготной цене 330 рублей.

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