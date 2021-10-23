Рубцовск: Тридцать шесть рубцовчан получили почётное звание «Ветеран труда» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
Фото: nia-altay24.ru
21 октября губернатор Виктор Томенко подписал указ о присвоении почетного звания “Ветеран труда” 392 жителям Алтайского края. Среди них – тридцать шесть рубцовчан:
- Юрий Евгеньевич Бирюков;
- Наталья Евгеньевна Боярская;
- Лариса Анатольевна Володькина;
- Ирина Владимировна Голубева;
- Ольга Афанасьевна Горобец;
- Людмила Леонидовна Грефенштейн;
- Александр Андреевич Дементьев;
- Ольга Васильевна Дьячкова;
- Галина Атавулловна Жданова;
- Татьяна Михайловна Катаева;
- Елена Артуровна Козловская;
- Петр Михайлович Колесников;
- Светлана Эдуардовна Комарова;
- Тамара Михайловна Комоляткина;
- Елена Лукинична Кузнецова;
- Ольга Ивановна Куклина;
- Ольга Васильевна Маринченко;
- Сергей Николаевич Мородудов;
- Нэлли Геннадьевна Назина;
- Елена Викторовна Новикова;
- Елена Витальевна Панина;
- Елена Анатольевна Паршина;
- Людмила Александровна Пельц;
- Галина Васильевна Плехова;
- Сергей Александрович Плотников;
- Александр Михайлович Савельев;
- Сергей Александрович Сапрыкин;
- Вячеслав Николаевич Сахань;
- Татьяна Валерьевна Сердюк;
- Людмила Валентиновна Субочева;
- Галина Владимировна Суворова;
- Светлана Ивановна Тарасова;
- Николай Александрович Тихонов;
- Елена Леонидовна Туровская;
- Татьяна Филипповна Цвикевич;
- Сергей Владимирович Чернобай.
Справка. Звание «Ветеран труда» дает право на ряд мер социальной поддержки. За счет краевого бюджета ветеранам труда предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере 615 рублей, им доступно бесплатное зубопротезирование, 50-процентная скидка на билеты в железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения. Ветеранам труда компенсируют половину расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, а если в доме нет центрального отопления – возмещают 50% стоимости топлива и расходов на его доставку. За ними сохраняется право на обслуживание в поликлиниках, к которым они были прикреплены до выхода на пенсию. Кроме того, ветераны труда приобретают проездные билеты на все виды городского и внутрирайонного общественного транспорта (кроме такси) по льготной цене 330 рублей.