ГОРНЯК22 24.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Алтайском крае стартует слет «Молодые патриоты – сила Сибири» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
17 часов Ago

Фото: barnaul.bezformata.com

С 1 по 2 ноября в онлайн-формате состоится Слет патриотических объединений, клубов и поисковых отрядов Сибирского федерального округа “Молодые патриоты – сила Сибири”.

Мероприятие направлено на создание условий для укрепления и развития системы патриотического воспитания в молодежной среде. Организаторы слета – управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края и Краевой дворец молодежи.

Программа включает в себя тренинги по повышению личной эффективности, встречи с ветеранами и героями современности. Участники слета узнают основы проектной деятельности и менеджмента. Для представителей патриотических объединений также будет проведен конкурс проектов “Молодой потенциал Сибири”.

Поучаствовать могут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Для этого необходимо подать заявку на почту altaipatriot22@yandex.ru с пометкой “Заявка на слет”.

“Слет патриотических объединений, клубов и поисковых отрядов Сибирского федерального округа «Молодые патриоты – сила Сибири!» станет центром общения для всех представителей патриотических объединений молодежи и будет способствовать развитию молодежных патриотических общественных движений”, – отмечают в Краевом дворце молодежи.

rubtsovskmv.ru

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