ГОРНЯК22 24.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: Школьники Рубцовска соревнуются в краеведческой игре | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
17 часов Ago

Фото Веры Брюхановой / Местное время

21 октября в Библиотеки для детей и юношества Рубцовска завершился первый этап третьего сезона городской краеведческой игры «Я – рубцовчанин». Участие в состязаниях приняли четыре команды седьмых классов образовательных учреждений нашего города.

На мероприятии ребята защищали свои работы перед конкурсной комиссией. Это были виртуальный альбом-коллаж по творческо-поисковой работе «Старый-новый Рубцовск» и творческая работа «Это самый лучший город на земле», в которой участники высказывали признание в любви к родному городу в произвольной форме (стихотворения, проза, музыка, живопись и другое).

Все команды подошли к исследовательской работе по-разному. Одни сравнили самые знаковые места Рубцовска и прошедшие с ними изменения, другие провели исследование городских улиц, а кто-то взял родное учебной заведение. Оценивали творческие работы Татьяна Хашина, главный библиограф Центральной городской библиотеки; Ольга Чернышева, ведущий библиотекарь Детской библиотеки №4 и Вера Брюханова, корреспондент рубцовской городской газеты «Местное время».

По итогам первого этапа краеведческих состязаний места распределились так:

  • 1 место – команда «Знатоки» из школы №26 им. А.С.Пушкина;
  • 2 место – команда «Гимназисты» – воспитанникам Гимназии №3;
  • 3 место – команда «Штурмовики» – лицей №24 им. П.С. Приходько;
  • 4 место – команда «Кадетский драйв» кадетской школы №2 им. Героя Советского Союза М.С.Батракова.

К сожалению, из-за сложной эпидемиологической ситуации и всплеска заболеваний некоторые участники не смогли выступить на презентации своих работ. Однако, это не помешало оценить художественный и технический уровень подготовки школьников и оригинальность каждой задумки.

Дальше ребят ждут веб-гонки «Знаю Рубцовск», которые пройдут 27 октября. Подведение итогов и награждение состоится 28 октября в Библиотеке для детей и юношества.

ГОРНЯК22 24.10.2021

ГОРНЯК22 24.10.2021Фото Веры Брюхановой / Местное время

ГОРНЯК22 24.10.2021 ГОРНЯК22 24.10.2021 ГОРНЯК22 24.10.2021 ГОРНЯК22 24.10.2021 ГОРНЯК22 24.10.2021 ГОРНЯК22 24.10.2021 ГОРНЯК22 24.10.2021 ГОРНЯК22 24.10.2021 ГОРНЯК22 24.10.2021 ГОРНЯК22 24.10.2021 ГОРНЯК22 24.10.2021 ГОРНЯК22 24.10.2021 ГОРНЯК22 24.10.2021 ГОРНЯК22 24.10.2021 ГОРНЯК22 24.10.2021

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rubtsovskmv.ru

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