Рубцовск: Школьники Рубцовска соревнуются в краеведческой игре | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото Веры Брюхановой / Местное время

21 октября в Библиотеки для детей и юношества Рубцовска завершился первый этап третьего сезона городской краеведческой игры «Я – рубцовчанин». Участие в состязаниях приняли четыре команды седьмых классов образовательных учреждений нашего города.

На мероприятии ребята защищали свои работы перед конкурсной комиссией. Это были виртуальный альбом-коллаж по творческо-поисковой работе «Старый-новый Рубцовск» и творческая работа «Это самый лучший город на земле», в которой участники высказывали признание в любви к родному городу в произвольной форме (стихотворения, проза, музыка, живопись и другое).

Все команды подошли к исследовательской работе по-разному. Одни сравнили самые знаковые места Рубцовска и прошедшие с ними изменения, другие провели исследование городских улиц, а кто-то взял родное учебной заведение. Оценивали творческие работы Татьяна Хашина, главный библиограф Центральной городской библиотеки; Ольга Чернышева, ведущий библиотекарь Детской библиотеки №4 и Вера Брюханова, корреспондент рубцовской городской газеты «Местное время».

По итогам первого этапа краеведческих состязаний места распределились так:

1 место – команда «Знатоки» из школы №26 им. А.С.Пушкина;

2 место – команда «Гимназисты» – воспитанникам Гимназии №3;

3 место – команда «Штурмовики» – лицей №24 им. П.С. Приходько;

4 место – команда «Кадетский драйв» кадетской школы №2 им. Героя Советского Союза М.С.Батракова.

К сожалению, из-за сложной эпидемиологической ситуации и всплеска заболеваний некоторые участники не смогли выступить на презентации своих работ. Однако, это не помешало оценить художественный и технический уровень подготовки школьников и оригинальность каждой задумки.

Дальше ребят ждут веб-гонки «Знаю Рубцовск», которые пройдут 27 октября. Подведение итогов и награждение состоится 28 октября в Библиотеке для детей и юношества.

Фото Веры Брюхановой / Местное время

rubtsovskmv.ru