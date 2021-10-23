Рубцовск: Театры Рубцовска отчитались за полученные субсидии | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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21 октября в Барнауле состоялось заседание Общественного совета при Министерстве культуры Алтайского края. В ходе мероприятия представители региона отчитывались о работе муниципальных театров в период реализации национального проекта “Культура” в 2019-2021 годах.

О деятельности Театра кукол имени А.К. Брахмана и Рубцовского драматического театра докладывали Марина Зорина, начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики города и Станислав Спивак – директор Рубцовского драматического театра.

– В рамках федеральных проектов театрам города Рубцовска (Театру кукол им. А.К. Брахмана и Рубцовскому драматическому театру) предоставляется не только творческая, информационная, но и финансовая поддержка. Так в рамках реализации Федеральной программы поддержки творческой деятельности и технического оснащения детских и кукольных театров Театр кукол имени Андрея Карловича Брахмана за период с 2019-2021 годы освоил субсидии на общую сумму 10 529 тысяч рублей, – рассказала Марина Зорина.

За счет выделенных средств в 2020 году в Театре кукол были приобретены и установлены театральные кресла-трансформеры в зрительном зале, приобретено профессиональное звуковое оборудование сцены. Также были куплены новые куклы и декорации для постановок. В 2021 году Театру кукол предоставлена субсидия для приобретения светового оборудования, изготовления механики сцены и постановки нового спектакля в размере 3 020 тысячи рублей.

На основании распоряжения Губернатора Алтайского края от 15 октября 2021 года Театру кукол выделено дополнительное финансирование в размере 3636,36 тыс. руб. на приобретения мультимедийного экрана. Также, в рамках реализации краевой адресной инвестиционной программы в 2020-2021 годах проведен капитальный ремонт здания театра на общую сумму 4 682,7 тыс. руб. (замена оконных и дверных блоков, ремонт кровли и обновление фасада здания).

В 2021 году в рамках реализации муниципальной программы “Формирование современной городской среды” проведено благоустройство территории театра с созданием детского игрового комплекса, летнего театра, заменой ограждения. Общая стоимость проекта – 13 736,0 тыс. руб. В 2021 году Театр впервые провел Открытие сезона в стиле “open-air”. В ноябре в Театре кукол имени А.К. Брахмана ожидается премьера: сказка новосибирского режиссера Ольги Гущиной “Доктор Айболит”.

– Рубцовский драматический театр активно участвует в реализации национального проекта “Культура”, Губернаторской Программы “Эстетическое воспитание детей и молодежи средствами искусства”, Федерального проекта “Театры малых городов” и других культурных проектах. За пять лет участия в проекте театр получил существенную финансовую поддержку в размере 24 млн. 977 тысяч рублей, что позволило улучшить материально техническую часть, поставить спектакли с участием приглашенных режиссеров, – отметил Станислав Спивак.

В прошлом году к 75-ой годовщине Великой Победы на средства Федеральной программы поддержки театров малых городов России был выпущен спектакль “Ляльки”, который поставил режиссёр из Орла Игорь Черкашин. Второй постановкой стал спектакль “Мышеловка” по одноимённой пьесе Агаты Кристи, которую осуществил Александр Иванов из Санкт-Петербурга.

В 2020 году в Барнауле рубцовский драмтеатр принял участие в проекте “Выездные творческие лаборатории по современной драматургии” в рамках Федеральной программы “Поддержка театров малых городов России”. Осенью 2021 года новый 84-й театральный сезон театра открылся премьерным спектаклем “Дамский портной”, который подготовлен в рамках Федерального проекта “Театры малых городов”.

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