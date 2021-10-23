Рубцовск: Россиян предупредили о подорожании колбасных изделий | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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О повышении цен на свою продукцию уведомили более десяти крупнейших компаний-мясопереработчиков. С конца октября или начала ноября сосиски, колбасы и мясные полуфабрикаты подорожают на 7-20%. Об этом сообщили «Известиям» в торговых сетях.

Происходящее производители объясняют ростом цен на сырье, упаковку, моющие средства и т.д. Вопрос об изменении стоимости рассматривается, однако многие ритейлеры готовы увеличить цену колбасных изделий лишь частично.

“Сейчас торговые сети предпринимают усилия, чтобы изменение цен на полке проходило комфортно для потребителей, в том числе демпфируют закупочные цены за счет экономии затрат”, – сообщил представитель Ассоциации компаний розничной торговли.

rubtsovskmv.ru