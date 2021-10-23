Рубцовск: Рубцовский детский сад №57 «Аленушка» – победитель всероссийского конкурса | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: uprovorcuta.ru

Рубцовский детский сад №57 “Аленушка” признан победителем всероссийского конкурса “Лучшая инклюзивная школа России -2021” в номинации “Лучший инклюзивный детский сад”. Известно об этом стало только что.

“За все восемь лет существования конкурса Алтайский край впервые был представлен в финале и одержал победу. Мы гордимся, что наш регион представлял именно Рубцовск, наш детский сад. Поздравляем коллектив учреждения с высочайшим достижением и желаем дальнейших творческих успехов!” – сказал начальник городского управления образования Алексей Мищерин.

В финале с “Аленушкой” соперничали еще 19 детских садов из разных регионов России, но первое место завоевали рубцовчане.

Справка. Всероссийский конкурс «Лучшая инклюзивная школа России» проводится Министерством просвещения Российской Федерации в целях повышения активности образовательных организаций в развитии и внедрении инклюзивного образования, а также распространения позитивного педагогического опыта в этой сфере.

rubtsovskmv.ru