Рубцовск: Каждый рубцовчанин узнает размер своей будущей пенсии | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Совсем скоро Пенсионный фонд начнет присылать россиянам уведомления о предполагаемом размере будущей пенсии по старости и текущих пенсионных накоплениях. Как сообщает официальный сайт ведомства, подобные напоминания будут приходить один раз в три года в личный кабинет на портале Госуслуг.

Данные о предполагаемом размере страховой пенсии по старости будут получать мужчины в возрасте от 45 лет и женщины от 40 лет, которым пока не выплачивают пенсии досрочно или по инвалидности. В рассылку попадают и все люди более старшего возраста, если пенсия им ещё не начисляется.

“Тем же, у кого нет подтвержденной учетной записи на Портале, за такой информацией можно будет обратиться в клиентские службы Пенсионного фонда Российской Федерации”, – рассказывает начальник управления установления пенсий Отделения ПФР по Алтайскому краю Ирина Неверова.

Кроме размера будущей пенсии из рассылки человек сможет узнать, сколько еще стажа ему необходимо приобрести. Также в уведомлении будут доступны сведения о размере индивидуального пенсионного коэффициента и его стоимости, об актуальных условиях выхода на пенсию по старости. Но самое главное – будет указан предполагаемый размер пенсии и фиксированной надбавки к ней. Нововведение предполагает, что получатель сможет заранее постараться увеличить будущую пенсию. К примеру, начать самостоятельно уплачивать дополнительные страховые взносы.

Также в ПФР напоминают, что размер будущей пенсии напрямую зависит от официального размера заработной платы работника. Чем больше взносов собирается на лицевом счете, тем солиднее размер пенсии будет начислен при достижении пенсионного возраста. Рассылка уведомлений запланирована с начала 2023 года.

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