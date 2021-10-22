ГОРНЯК22 22.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: Рубцовчане стали победителями первенства края по баскетболу | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
8 часов Ago

Фото youtube.com

С 14 по 17 октября в спортивном комплексе “Юбилейный”  состоялось Первенство Алтайского края по баскетболу среди юношей 2007 г.р. В состязаниях приняли участие спортсмены из Барнаула, Рубцовска, Славгорода и Благовещенского района.

По итогам турнира воспитанники СШ “Юбилейный” заняли первое место. Серебро досталось команде СШ “Победа” из краевой столицы. Замкнули тройку призёров юные баскетболисты “СШОР по баскетболу “Алтайбаскет” (г. Барнаул).

Руководство спортшколы поздравляет команду рубцовчан:

  • Егор Грабашов;
  • Андрей Грызлов;
  • Иван Золотарев;
  • Владимир Климов;
  • Аркадий Козлов;
  • Артем Крипак;
  • Яков Маслов;
  • Павел Трифонов;
  • Богдан Трунов;
  • Антон Фраймут;
  • Иван Чубенко.

Тренирует спортсменов Михаил Прищепа.

rubtsovskmv.ru

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