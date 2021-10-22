ГОРНЯК22 22.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: Рубцовчан приглашают на концерт к 90-летию Микаэла Таривердиева | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
8 часов Ago

Фото: philharmonia-barnaul.com

24 октября в городе состоится концертная программа к 90-летию со дня рождения выдающегося отечественного композитора Микаэла Таривердиева. Проект «Последний романтик», поддержанный грантом губернатора Алтайского края в сфере культуры представят зрителям Барнаула, Бийска и Рубцовска.

Музыкальное наследие великого артиста велико и еще не до конца изучено. Таривердиев написал музыку к 132 кинофильмам и ряду спектаклей, а также более 100 песен и романсов, балеты, оперы, симфонию и т.д.

Музыка Народного артиста России, лауреата восемнадцати международных премий Микаэла Таривердиева по праву занимает почетное место в истории российской культуры наравне с высокими образцами академической классики. Владея всем арсеналом современных композиторских приемов, Таривердиев создавал произведения изысканные и в то же время доступные многим. Его музыка, говорящая о самых важных вещах без всякого нажима — тихим, естественным голосом — оказалась созвучной духовной жизни целых поколений, – отмечают в краевой филармонии.  

В программу вошли музыкальные фрагменты из таких кинолент, как «Семнадцать мгновений весны», «Ирония судьбы», «Король-олень», «Человек идет за солнцем», «Маленький школьный оркестр», «Судьба резидента».

В концертах примут участие симфонический оркестр Государственной филармонии Алтайского края под руководством дипломанта театральной премии «Золотая маска» Дмитрия Лузина, заслуженный артист России Алексей Гориболь (фортепиано, Санкт-Петербург), лауреат международных конкурсов Павел Дашкин (виолончель, Новосибирск), заслуженный артист России Павел Шаромов (баритон, Новосибирск), Елена Забарская (сопрано, Новосибирск). Ведущая концерта – Елена Истратова (Санкт-Петербург).

Концерт состоится 24 октября, в 18:00. Место проведения – Дворец культуры «Тракторостроитель».

rubtsovskmv.ru

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