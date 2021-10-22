ГОРНЯК22 22.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: «А ты привился?»: в России растут продажи фейковых сертификатов о вакцинации | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
8 часов Ago

Фото glas.ru

На фоне роста заболеваемости коронавирусом в России вновь активизировались мошенники, продающие поддельные сертификаты о вакцинации. Всего за сумму в 5-15 тысяч рублей злоумышленники обещают занести в базу Госуслуг данные о прохождении прививки.

“Сейчас самые свежие объявления датированы 5, 8 и 14 октября. Продавцы просят выслать данные паспорта или водительского удостоверения, СНИЛС, страхового полиса, а также номер телефона, подключенного к Госуслугам”, – цитирует “РИА Новости” директора блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгения Волошина.

Мошенники обещают внести данные о первой вакцинации “Спутником V” в реестр прививок задним числом, а о второй инъекции – через 21 день. Причём заранее указывается, что срок появления необходимой информации на Госуслугах может составить от двух до четырёх дней. Задержку злоумышленники объясняют “высокой загруженностью сервиса”.

Правоохранители же напоминают, что максимальное наказание за подделку сертификата о вакцинации – лишение свободы на срок до двух лет. Причём, к уголовной ответственности привлекается не только продавец документа, но и покупатель.

“Владельцы фиктивных сертификатов о вакцинации остаются потенциальным источником инфекции и ставят под угрозу здоровье и жизни многих людей, поэтому их действия могут содержать признаки преступления, предусмотренного статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил), за которое, в зависимости от тяжести последствий, установлено наказание от штрафа в размере 500-700 тысяч рублей до пяти лет лишения свободы, в случае, когда нарушение повлекло смерть другого человека”, – добавляют сотрудники полиции.

rubtsovskmv.ru

Добавить комментарий

Похожие записи:

Рубцовск: Каждый рубцовчанин узнает размер своей будущей пенсии | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Каждый рубцовчанин узнает размер своей будущей пенсии | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
8 часов Ago
Фото из открытых источников/Интернет Совсем скоро Пенсионный фонд начнет присылать россиянам уведомления о предполагаемом размере будущей пенсии по старости и...
Рубцовск: Рубцовчан приглашают на концерт к 90-летию Микаэла Таривердиева | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Рубцовчан приглашают на концерт к 90-летию Микаэла Таривердиева | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
8 часов Ago
Фото: philharmonia-barnaul.com 24 октября в городе состоится концертная программа к 90-летию со дня рождения выдающегося отечественного композитора Микаэла Таривердиева. Проект...
Рубцовск: Рубцовчане стали победителями первенства края по баскетболу | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Рубцовчане стали победителями первенства края по баскетболу | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
8 часов Ago
Фото youtube.com С 14 по 17 октября в спортивном комплексе “Юбилейный”  состоялось Первенство Алтайского края по баскетболу среди юношей 2007...
Рубцовск: Рубцовские ансамбли – победители Международного конкурса «Энергия звезд» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Рубцовские ансамбли – победители Международного конкурса «Энергия звезд» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
8 часов Ago
Фото: Детско-юношеский Дом культуры "Черемушки" 17 октября в Барнауле прошел Всероссийский многожанровый конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Энергия звезд». В...
Рубцовск: Рубцовские футболисты завоевали бронзу в Лиге Чемпионов «Союз» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Рубцовские футболисты завоевали бронзу в Лиге Чемпионов «Союз» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
8 часов Ago
Фото: ФК "Торпедо" г. Рубцовск 16-17 октября в Барнауле состоялся финальный этап краевого турнира Лига Чемпионов «Союз». В нем приняли...

Читать по теме:

ВТОПЕ: