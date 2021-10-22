Рубцовск: «А ты привился?»: в России растут продажи фейковых сертификатов о вакцинации | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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На фоне роста заболеваемости коронавирусом в России вновь активизировались мошенники, продающие поддельные сертификаты о вакцинации. Всего за сумму в 5-15 тысяч рублей злоумышленники обещают занести в базу Госуслуг данные о прохождении прививки.

“Сейчас самые свежие объявления датированы 5, 8 и 14 октября. Продавцы просят выслать данные паспорта или водительского удостоверения, СНИЛС, страхового полиса, а также номер телефона, подключенного к Госуслугам”, – цитирует “РИА Новости” директора блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгения Волошина.

Мошенники обещают внести данные о первой вакцинации “Спутником V” в реестр прививок задним числом, а о второй инъекции – через 21 день. Причём заранее указывается, что срок появления необходимой информации на Госуслугах может составить от двух до четырёх дней. Задержку злоумышленники объясняют “высокой загруженностью сервиса”.

Правоохранители же напоминают, что максимальное наказание за подделку сертификата о вакцинации – лишение свободы на срок до двух лет. Причём, к уголовной ответственности привлекается не только продавец документа, но и покупатель.

“Владельцы фиктивных сертификатов о вакцинации остаются потенциальным источником инфекции и ставят под угрозу здоровье и жизни многих людей, поэтому их действия могут содержать признаки преступления, предусмотренного статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил), за которое, в зависимости от тяжести последствий, установлено наказание от штрафа в размере 500-700 тысяч рублей до пяти лет лишения свободы, в случае, когда нарушение повлекло смерть другого человека”, – добавляют сотрудники полиции.

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