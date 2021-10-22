ГОРНЯК22 22.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: Рубцовские ансамбли – победители Международного конкурса «Энергия звезд» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
8 часов Ago

Фото: Детско-юношеский Дом культуры «Черемушки»

17 октября в Барнауле прошел Всероссийский многожанровый конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Энергия звезд». В нем также поучаствовали и рубцовские исполнители – вокальные ансамбли «Радоница» и «Криница». Оба коллектива произвели впечатление на жюри. Их творческие номера оценили по достоинству, и в родной город юные артисты вернулись с дипломами победителей и призеров.

В номинации «Вокальное творчество» присуждены:

• дипломы лауреата I степени: Варвара Толстых («Радоница»), Анна Гукова («Радоница»), Елизавета Романова («Криница»), Ксения Вахрамеева («Криница»), ансамбль «Криница» (смешанная младшая группа, 3-9 лет и 10-13 лет);
• дипломы лауреата II степени: Глеб Черкасов («Радоница»), Варвара Толстых («Радоница»), Арина Артеменко («Криница»), Вероника Жимко («Криница»), Ульяна Рябкова («Криница»), Анна Заерко («Криница»), Виктория Гавердиева («Криница»);
• дипломы лауреата III степени: Глеб Черкасов («Радоница»), Светлана Заерко («Криница»), Анастасия Полковникова («Криница»).

В номинации «Театральное творчество»:

• диплом лауреата I степени: Анна Гукова («Радоница»).

rubtsovskmv.ru

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