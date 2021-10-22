ГОРНЯК22 22.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Алтайском крае на 30% выросло строительство жилья | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
8 часов Ago

Фото slavgorodvesti.ru

С января по сентябрь текущего года в Алтайском крае построили 8 780 новых квартир. Это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая площадь всех помещений составляет 612,4 тысяч квадратных метров, сообщает “Алтайский портал недвижимости”.

При подсчёте учитывались помещения, построенные предприятиями, организациями и индивидуальными застройщиками.

“При этом индивидуальными застройщиками за счет собственных и заемных средств построено и введено в действие 299,8 тыс. кв. метров жилых домов, что составляет 49% от общего ввода по краю и на 35,8% больше уровня соответствующего периода прошлого года. Вместе с тем многоквартирных домов сдано 313 тыс. кв. м, что на 25% превышает показатели 2020 года”, – пишет источник.

Также, по данным Алтайкрайстата, ввод жилья увеличился в 25 муниципальных районах и семи городских округах нашего региона. Самый большой прирост зарегистрирован в Курьинском (в 7,2 раза), Солтонском (в 3,8 раза), Шелаболихинском (в 3,4 раза), Баевском (в 2,2 раза) районах, а также в Бийске (в 2,2 раза) и Рубцовске (в 2 раза).

rubtsovskmv.ru

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