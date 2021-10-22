Рубцовск: Рубцовские футболисты завоевали бронзу в Лиге Чемпионов «Союз» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: ФК «Торпедо» г. Рубцовск

16-17 октября в Барнауле состоялся финальный этап краевого турнира Лига Чемпионов «Союз». В нем приняли участие спортсмены двух возрастных групп – 2006-2007 и 2008-2009 года рождения.

Соревнования по футболу 8*8 проходили в два этапа: на первом команды разделили на отборочные зоны по территориальному признаку. В каждой в конце были определены участники краевого финала.

По итогам турнира рубцовская команда «Торпедо» (тренер Эдуард Пучкин) завоевала третье место. Лучшим защитником был признан Ян Швердт.

В награждении принял участие один из лучших воспитанников алтайского футбола, в прошлом ведущий футболист московского «Торпедо» и игрок сборной Украины Сергей Кормильцев.

rubtsovskmv.ru