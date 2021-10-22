ГОРНЯК22 22.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Рубцовске пройдет «Трезвая дорога» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
8 часов Ago

Фото из открытых источников/Интернет

В Рубцовске 22 октября пройдет профилактическое мероприятие “Трезвая дорога”. В пресс-службе ОГИБДД сообщают, что оно направлено на выявление пьяных водителей. Помимо нашего города, инспекторы ДПС выйдут на дороги Рубцовского, Егорьевского и Угловского районов.

С начала 2021 года произошло 22 ДТП с участием нетрезвых водителей, в результате которых погибли три человека, еще 14 получили травмы разной степени тяжести; выявлено 638 пьяных нарушителей за рулем автотранспорта.

“Не оставайтесь равнодушными к проблеме управления транспортным средством в состоянии опьянения! Незамедлительно сообщайте об увиденном нарушении в дежурную часть ГИБДД по телефону 4-12-10. Не допускайте также к управлению транспортных средств своих родственников, близких людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, ведь на пути нетрезвого водителя могут оказаться невинные люди, ваши друзья, дети”, – обращаются к горожанам в ОГИБДД Рубцовска.

rubtsovskmv.ru

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