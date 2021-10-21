ГОРНЯК22 22.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: Горячее питание может стать бесплатным для старшеклассников | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
15 часов Ago

Фото Максима Добровольского/Местное время

В школах России горячее питание может стать бесплатным и для учащихся старших классов. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы. В документе предлагается распространить действие закона о бесплатном горячем питании младших школьников на учеников средних и старших классов.

Разработчики законопроекта считают, что обеспечение горячим питанием учеников является мероприятием, нацеленным на реализацию ими права на получение пищевой продукции, обеспечивающей физиологические потребности детского организма в пищевых веществах, а также вкладом в формирование культуры здорового питания обучающихся.

Начало было положено в 2020 году, когда президент России Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, предложил организовать бесплатное горячее питание для всех учеников начальной школы. В марте того же года был подписан соответствующий закон. И уже в новом учебном году 99,8% учащихся с первого по четвертый класс во всех регионах страны стали получать такое питание.

Подготовила Галина Курносова

rubtsovskmv.ru

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