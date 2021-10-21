Рубцовск: Рубцовскую молодежь приглашают на образовательный онлайн-интенсив | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
Фото: educat.samregion.ru
С 1 по 3 ноября в регионе пройдет образовательный онлайн-интенсив “#ШБВCITY”. Его организатором является Алтайский филиал президентской Академии. К участию приглашаются школьники 9-11 классов и студенты средних профессиональных учебных заведений.
Как сообщают организаторы, в ходе интенсива ребята смогут получить уникальные практические навыки, повысить компетентность учащихся в области планирования карьеры, а также смогут определиться с выбором будущей профессии.
В программе для школьников и студентов представлены следующие площадки:
– государственное и муниципальное управление;
– медиакоммуникации;
– психология;
– юриспруденция;
– экономика.
“#ШБВCITY” проводится в рамках проекта “Школа больших возможностей”, что дает школьникам право заработать бонусные баллы для президентского резерва. По итогам участники образовательного интенсива будут награждены сертификатами.
Заявки принимаются до 27 октября включительно.