Рубцовск: Рубцовскую молодежь приглашают на образовательный онлайн-интенсив | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: educat.samregion.ru

С 1 по 3 ноября в регионе пройдет образовательный онлайн-интенсив “#ШБВCITY”. Его организатором является Алтайский филиал президентской Академии. К участию приглашаются школьники 9-11 классов и студенты средних профессиональных учебных заведений.

Как сообщают организаторы, в ходе интенсива ребята смогут получить уникальные практические навыки, повысить компетентность учащихся в области планирования карьеры, а также смогут определиться с выбором будущей профессии.

В программе для школьников и студентов представлены следующие площадки:

– государственное и муниципальное управление;

– медиакоммуникации;

– психология;

– юриспруденция;

– экономика.

“#ШБВCITY” проводится в рамках проекта “Школа больших возможностей”, что дает школьникам право заработать бонусные баллы для президентского резерва. По итогам участники образовательного интенсива будут награждены сертификатами.

Заявки принимаются до 27 октября включительно.

rubtsovskmv.ru