ГОРНЯК22 22.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: Рубцовскую молодежь приглашают на образовательный онлайн-интенсив | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
15 часов Ago

Фото: educat.samregion.ru

С 1 по 3 ноября в регионе пройдет образовательный онлайн-интенсив “#ШБВCITY”. Его организатором является Алтайский филиал президентской Академии. К участию приглашаются школьники 9-11 классов и студенты средних профессиональных учебных заведений.

Как сообщают организаторы, в ходе интенсива ребята смогут получить уникальные практические навыки, повысить компетентность учащихся в области планирования карьеры, а также смогут определиться с выбором будущей профессии.

В программе для школьников и студентов представлены следующие площадки:

– государственное и муниципальное управление;
– медиакоммуникации;
– психология;
– юриспруденция;
– экономика.

“#ШБВCITY” проводится в рамках проекта “Школа больших возможностей”, что дает школьникам право заработать бонусные баллы для президентского резерва. По итогам участники образовательного интенсива будут награждены сертификатами.
Заявки принимаются до 27 октября включительно.

rubtsovskmv.ru

Добавить комментарий

Похожие записи:

Рубцовск: Рубцовскую молодежь приглашают на образовательный онлайн-интенсив | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Рубцовскую молодежь приглашают на образовательный онлайн-интенсив | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
15 часов Ago
Фото: educat.samregion.ru С 1 по 3 ноября в регионе пройдет образовательный онлайн-интенсив “#ШБВCITY”. Его организатором является Алтайский филиал президентской Академии....
Рубцовск: Горячее питание может стать бесплатным для старшеклассников | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Горячее питание может стать бесплатным для старшеклассников | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
15 часов Ago
Фото Максима Добровольского/Местное время В школах России горячее питание может стать бесплатным и для учащихся старших классов. Соответствующий законопроект внесен...
Рубцовск: Горячее питание может стать бесплатным для старшеклассников | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Горячее питание может стать бесплатным для старшеклассников | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
15 часов Ago
Фото Максима Добровольского/Местное время В школах России горячее питание может стать бесплатным и для учащихся старших классов. Соответствующий законопроект внесен...
Рубцовск: Детский сад «Аленушка» – финалист конкурса «Лучшая инклюзивная школа России» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Детский сад «Аленушка» – финалист конкурса «Лучшая инклюзивная школа России» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
15 часов Ago
Фото: uprovorcuta.ru Заключительный этап VIII Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России – 2021» прошел в Москве. После чего в финал...
Рубцовск: Детский сад «Аленушка» – финалист конкурса «Лучшая инклюзивная школа России» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Детский сад «Аленушка» – финалист конкурса «Лучшая инклюзивная школа России» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
15 часов Ago
Фото: uprovorcuta.ru Заключительный этап VIII Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России – 2021» прошел в Москве. После чего в финал...

Читать по теме:

ВТОПЕ: