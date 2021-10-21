Рубцовск: Детский сад «Аленушка» – финалист конкурса «Лучшая инклюзивная школа России» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: uprovorcuta.ru

Заключительный этап VIII Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России – 2021» прошел в Москве. После чего в финал вышли 20 школ и 20 детских садов регионов России, в том числе детский сад №57 «Аленушка» Рубцовска.

Конкурсное испытание для финалистов одно: публичное выступление с презентацией деятельности организации в области инклюзивного образования.

Как поясняют в Алтайском институте развития образования им. Адриана Топорова, обучающие мероприятия для конкурсантов пройдут с 20 по 21 октября. Церемония торжественного закрытия и объявления победителей (с трансляцией в Youtube) пройдет 22 октября с 10.00 до 12.00 по московскому времени.

Справка: Всероссийский конкурс «Лучшая инклюзивная школа России» проводится Министерством просвещения Российской Федерации в целях повышения активности образовательных организаций в развитии и внедрении инклюзивного образования, а также распространения позитивного педагогического опыта в этой сфере.

rubtsovskmv.ru