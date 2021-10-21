ГОРНЯК22 22.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: Детский сад «Аленушка» – финалист конкурса «Лучшая инклюзивная школа России» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
15 часов Ago

Фото: uprovorcuta.ru

Заключительный этап VIII Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России – 2021» прошел в Москве. После чего в финал вышли 20 школ и 20 детских садов регионов России, в том числе детский сад №57 «Аленушка» Рубцовска.

Конкурсное испытание для финалистов одно: публичное выступление с презентацией деятельности организации в области инклюзивного образования.

Как поясняют в Алтайском институте развития образования им. Адриана Топорова, обучающие мероприятия для конкурсантов пройдут с 20 по 21 октября. Церемония торжественного закрытия и объявления победителей (с трансляцией в Youtube) пройдет 22 октября с 10.00 до 12.00 по московскому времени.

Справка: Всероссийский конкурс «Лучшая инклюзивная школа России» проводится Министерством просвещения Российской Федерации в целях повышения активности образовательных организаций в развитии и внедрении инклюзивного образования, а также распространения позитивного педагогического опыта в этой сфере.

rubtsovskmv.ru

Добавить комментарий

Похожие записи:

Рубцовск: Рубцовскую молодежь приглашают на образовательный онлайн-интенсив | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Рубцовскую молодежь приглашают на образовательный онлайн-интенсив | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
15 часов Ago
Фото: educat.samregion.ru С 1 по 3 ноября в регионе пройдет образовательный онлайн-интенсив “#ШБВCITY”. Его организатором является Алтайский филиал президентской Академии....
Рубцовск: Горячее питание может стать бесплатным для старшеклассников | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Горячее питание может стать бесплатным для старшеклассников | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
15 часов Ago
Фото Максима Добровольского/Местное время В школах России горячее питание может стать бесплатным и для учащихся старших классов. Соответствующий законопроект внесен...
Рубцовск: Горячее питание может стать бесплатным для старшеклассников | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Горячее питание может стать бесплатным для старшеклассников | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
15 часов Ago
Фото Максима Добровольского/Местное время В школах России горячее питание может стать бесплатным и для учащихся старших классов. Соответствующий законопроект внесен...
Рубцовск: Детский сад «Аленушка» – финалист конкурса «Лучшая инклюзивная школа России» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Детский сад «Аленушка» – финалист конкурса «Лучшая инклюзивная школа России» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
15 часов Ago
Фото: uprovorcuta.ru Заключительный этап VIII Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России – 2021» прошел в Москве. После чего в финал...
Рубцовск: Рубцовскую молодежь приглашают на образовательный онлайн-интенсив | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Рубцовскую молодежь приглашают на образовательный онлайн-интенсив | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
15 часов Ago
Фото: educat.samregion.ru С 1 по 3 ноября в регионе пройдет образовательный онлайн-интенсив “#ШБВCITY”. Его организатором является Алтайский филиал президентской Академии....

Читать по теме:

ВТОПЕ: