Рубцовск: Скажем «нет» наркотикам! | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: Евгения Астанина/Местное время

Наркомания – одна из самых серьезных проблем нашего общества. Жертвами зависимости становятся в основном молодые люди: как правило, они легко поддаются чужому влиянию. Чтобы пресечь на корню незаконное распространение губительных веществ, по городам проводят антинаркотические акции. 18 октября подобное профилактическое мероприятие прошло и в Рубцовске.

Акция «Пойдем закрасим» проводится в рамках Всероссийского общественного движения «СТОПНАРКОТИК». Она организована при поддержке регионального управления молодежной политики и реализации программ общественного развития, управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Алтайскому краю, а также администрации Рубцовска.

В мероприятии приняли участие волонтеры из разных образовательных учреждений. Цель акции – закрасить надписи, содержащие информацию о наркосодержащих веществах и местах, где их можно приобрести. Такое событие в Рубцовске проходит не впервые – акции проводятся три-четыре раза ежегодно. По словам организаторов, подобные надписи с каждым днем появляются все реже. Это мотивирует добровольцев и дальше проводить профилактические рейды с большим масштабом. Ведь чем меньше сведений о запрещенных веществах будет попадаться на глаза молодежи Рубцовска, тем лучше.

Для удобства и более широкого охвата территории волонтеров разбили на группы. По итогу мероприятия ребята закрасили множество (свыше сотни) надписей, содержащих рекламу наркотиков, на стенах домов и гаражей. Лишь за два часа непрерывной работы добровольцев из студенческих отрядов количество информации о запрещенных веществах в нашем городе сократилось вдвое.

Своими впечатлениями по окончании рейда поделились и сами волонтеры.

– В акции «Пойдем закрасим» я участвовала впервые. На мой взгляд, такие вещи приносят большую пользу нашему городу. Мы стараемся препятствовать тому, чтобы маленькие дети, подростки или пожилые люди могли позвонить по написанным номерам или перейти по сайту, где содержится реклама запрещенных веществ, – делится участница акции Тюлькова Карина, студентка Алтайского государственного университета.

По мнению волонтеров, такого рода мероприятия как минимум улучшают облик города и уменьшают влияние незаконных организаций на наше общество.

– Это также замечательная возможность узнать город поближе, – отмечает волонтер Сергей Крылов, студент Рубцовского индустриального института, – есть люди, которые негативно реагируют на перекраску криминальных граффити. Я считаю, что это тоже показывает их активную жизненную позицию. Ведь каждый законопослушный гражданин хочет жить в лучших условиях. К такому мнению нужно прислушиваться.

Несмотря на то, что надписи все равно продолжают появляться на домах и заборах, ребята не отчаиваются. И не теряют надежды на то, что рано или поздно распространение наркотических веществ сойдет на «нет».

– Такие мероприятия в Рубцовске нужно проводить как можно чаще. Это маленькие шаги к улучшению обстановки в городе, где мы живем, – считает доброволец из студенческого педагогического отряда «ЮниТьютор» Пётр Боровиков.

Волонтеры также отмечают, что это хороший шанс завести новые знакомства среди своих ровесников, ведь длительная командная работа очень сплочает людей.

– Если данная акция будет проводится и в следующий раз, и мне об этом сообщат, то я обязательно на нее пойду. При любых погодных условиях, – признается активист волонтерского движения Антон Труняков, студент Рубцовского агропромышленного техникума.

Несмотря на усталость, у ребят остались исключительно положительные эмоции и впечатления от мероприятия. Это еще раз подчеркивает, что в нашем городе есть и будут люди, которым небезразлична судьба современного общества.

Фото: Евгения Астанина/Местное время

rubtsovskmv.ru