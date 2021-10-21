ГОРНЯК22 22.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: Прокурор Алтайского края посетил ИК-10 в Рубцовске | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
15 часов Ago

Фото: пресс-служба УФСН России по Алтайскому краю

Прокурор Алтайского края Антон Герман посетил ИК-10, расположенную в Рубцовске. Вместе с ним в исправительном учреждении побывали начальник отдела за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний краевой прокуратуры Сергей Кирей и рубцовский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Евгений Смирнов.

По колонии представителей прокуратуры сопровождал начальник УФСИН России по Алтайскому краю Валерий Усачев. Были проверены коммунально-бытовые условия содержания осужденных, их медицинское обеспечение, качество предоставляемого питания и организацию трудовой занятости спецконтингента.

Как сообщает пресс-служба регионального УФСИН, представители надзорного органа осмотрели помещения помещения для нарушителей режима содержания, общежитий отрядов осужденных, столовой, медицинской части и центра трудовой адаптации.

“Начальник ИК-10 полковник внутренней службы Андрей Дига рассказал, что в учреждении в настоящее время содержится более 1200 лиц, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления. Около 200 из них отбывают наказание в облегченных условиях содержания в новом общежитии, которое построили в конце 2019 года. Это осужденные с добросовестным отношением к труду, не нарушающие правила внутреннего распорядка, активно участвующие в воспитательных и культурно-массовых мероприятиях учреждения”, – отмечают в ведомстве.

Краевой прокурор провел прием по личным вопросам, во время которого к нему обратились трех осужденных. Их вопросы касались порядка восстановления отцовства, получения гражданства и депортации за пределы Российской Федерации.

rubtsovskmv.ru

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