Рубцовск: В Алтайском крае на пригородном ж/д транспорте ежедневно проводят профилактические меры против распространения коронавирусной инфекции | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
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В Алтайском крае на пригородном железнодорожном транспорте ежедневно реализуют комплекс мер, направленных на защиту здоровья пассажиров. Об этом сообщают в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.
В ведомстве отмечают, что перед отправлением в каждый рейс вагоны пригородных поездов обрабатывают дезинфицирующими средствами. Взаимодействующие с пассажирами сотрудники, работают в средствах индивидуальной защиты – масках и перчатках. Для контроля проездных документов используют бесконтактный способ. А специальная напольная разметка на территории перед билетными кассами напоминает о важности соблюдения социальной дистанции.
На сидения в залах ожидания нанесены наклейки с рекомендациями по рассадке. По громкоговорителю пассажирам напоминают обо всех противоэпидемиологических мерах. Также в зданиях вокзалов края установлены диспенсеры с антисептиком для обработки рук. Билеты в кассах продают только при наличии масок у клиентов.
Подготовила Галина Курносова