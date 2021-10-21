Рубцовск: В Алтайском крае мошенники от имени главы Минздрава просят деньги на покупку вакцины | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В Алтайском крае руководители предприятий получают письма якобы от министра здравоохранения региона Дмитрия Попова. В них глава ведомства просит оказать финансовую помощь для покупки вакцины “Спутник V”.

В пресс-службе Минздрава уточняют, что таких писем ведомство не рассылало:

“Сообщаем, что рассылаемые сообщения – фейк. Информация передана в правоохранительные органы”.

Одно из таких “писем” было получено в ООО “Барнаул РТИ” (Барнаульский завод резиновых технических изделий) на имя генерального директора предприятия. В нем содержится просьба выделить почти 700 тысяч рублей на закупку вакцины.

Документ очень похож на официальный, на нем есть даже подпись Дмитрия Попова – поддельная. В письме указано, что вакцину “Спутник V” поставляет некое ООО “Стимул”.

В действительности российские регионы получают вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 бесплатно, по распределению Минздрава России.

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