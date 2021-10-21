ГОРНЯК22 22.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Алтайском крае на пригородном ж/д транспорте ежедневно проводят профилактические меры против распространения коронавирусной инфекции | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
15 часов Ago

Фото: kpravda.ru

В Алтайском крае на пригородном железнодорожном транспорте ежедневно реализуют комплекс мер, направленных на защиту здоровья пассажиров. Об этом сообщают в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

В ведомстве отмечают, что перед отправлением в каждый рейс вагоны пригородных поездов обрабатывают дезинфицирующими средствами. Взаимодействующие с пассажирами сотрудники, работают в средствах индивидуальной защиты – масках и перчатках. Для контроля проездных документов используют бесконтактный способ. А специальная напольная разметка на территории перед билетными кассами напоминает о важности соблюдения социальной дистанции.

На сидения в залах ожидания нанесены наклейки с рекомендациями по рассадке. По громкоговорителю пассажирам напоминают обо всех противоэпидемиологических мерах. Также в зданиях вокзалов края установлены диспенсеры с антисептиком для обработки рук. Билеты в кассах продают только при наличии масок у клиентов.

Подготовила Галина Курносова

rubtsovskmv.ru

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